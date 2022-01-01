В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец Суксунского округа У Александра Некрасова остались жена и двое детей Поделиться Твитнуть

Александр Некрасов / фото: портал "Новая жизнь"

В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец села Торговище Суксунского округа Пермского края Александр Некрасов. Об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования родным и близким военнослужащего.

По данным суксунского издания «Новая жизнь», Некрасов служил по контракту уже десять лет, успел трижды побывать в командировке в Сирии, получить множество наград. В октябре 2021 года сдал на краповый берет. В ходе спецоперации на Украине он ценой собственной жизни спас товарища.

У Александра в Челябинской области остались жена и двое детей.

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