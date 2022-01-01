Новые случаи COVID-19 диагностированы у жителей 29 территорий Пермского края Больше всего заболевших выявлено в Перми — 84 человека Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса выявлены за сутки в 29 территориях Прикамья.

Больше всего заболевших выявлено в Перми — 84 человека, в тройке лидеров также Нытвенский и Краснокамский ГО — 22 и 19 местных жителей соответственно.

В Кунгурском округе — 17 заболевших, в Оханском — 15, в Чайковском — 11.

Всего в период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 364 125 случаев новой коронавирусной инфекции.

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