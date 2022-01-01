ЖФК «Звезда-2005» уступил в Москве одному из лидеров чемпионата Пермские футболистки с минимальным счётом проиграли столичному «Локомотиву» Поделиться Твитнуть

В матче чемпионата страны по футболу среди женских команд суперлиги пермская команда «Звезда-2005» уступила 0-1 московским «железнодорожницам».





Поединок прошёл в субботу, 16 апреля, в Москве. Единственный гол в этой встрече был забит на 67—ой минуте.





«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Звезда-2005» находится на седьмой строчке.





Подопечные Елены Сусловой выиграли один матч, ещё один раз сыграли вничью и трижды уступили. В следующую субботу пермская команда сыграет на своём поле с казанским «Рубином» (+0).





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