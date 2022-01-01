За сутки в Прикамье выявлено 235 заболевших коронавирусом Скончались три человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 235 новых случая COVID-19. Из них 37 — дети в возрасте до 17 лет включительно.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 364 126.





На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 62 пациента. Из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ.





За сутки от коронавируса умерли три человека. С начала пандемии в Прикамье скончались 8 720 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.