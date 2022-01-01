Сенаторы от Пермского края отчитались о доходах Декларации опубликовали Алексей Пушков и Андрей Климов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Члены Совета Федерации опубликовали сведения о доходах за 2021 год.





Сенатор от Пермского края Алексей Пушков задекларировал годовой доход в размере 22,5 млн руб. Его жена в прошлом году

заработала 4,1 млн руб.





Сенатор Андрей Климов указал доход в размере 6,7 млн руб. Его супруга в 2021 году заработала 334,5 тыс. руб.





Отметим, сведения о доходах также опубликовали депутаты Госдумы от Пермского края.

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