Сенаторы от Пермского края отчитались о доходах
Декларации опубликовали Алексей Пушков и Андрей Климов
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Члены Совета Федерации опубликовали сведения о доходах за 2021 год.
Сенатор от Пермского края Алексей Пушков задекларировал годовой доход в размере 22,5 млн руб. Его жена в прошлом году
заработала 4,1 млн руб.
Сенатор Андрей Климов указал доход в размере 6,7 млн руб. Его супруга в 2021 году заработала 334,5 тыс. руб.
Отметим, сведения о доходах также опубликовали депутаты Госдумы от Пермского края.
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