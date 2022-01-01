Мария Сыропятова В Перми у Авито открылся первый собственный пункт выдачи Он расположен по адресу ул. Уральская, 95 Поделиться Твитнуть

Первый собственный пункт выдачи Авито открылся в Перми. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Авито, расположен он по адресу ул.Уральская, 95.

Помимо Перми, Авито Доставка открыла первые собственные пункты выдачи в двенадцати российских регионах: в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Казани, Абакане, Томскве, Иркутске, Барнауле и Хабаровске.

Это сделано совместно с партнёром — логистической компанией EXMAIL.

В компании планируют продолжить развитие сети. Всего к концу 2022 года должны открыться более 350 новых пунктов по всей России.

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