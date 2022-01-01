За сутки в Пермском крае подтверждено 242 новых случая COVID-19
Трое пациентов с коронавирусом скончались
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 242 местных жителя, выздоровел 221 человек, трое скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 363 891.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 518 пациентов, 60 из них в тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
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