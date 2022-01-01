Елена Синица Автобусный маршрут №50 продлят до ул. Подлесной Изменения начнут действовать со 2 мая Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми автобусный маршрут №50 продлят до ул. Подлесной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Решение принято из-за просьб жителей микрорайона Крохалёва о восстановлении прямой связи с Парковым.

Так, со 2 мая автобусы №50 будут следовать по маршруту «микрорайон Крохалева — микрорайон Парковый».

После площади Гайдара автобус будет ехать по ул. Локомотивной, Фридриха Энгельса, Папанинцев, Василия Каменского, Зои Космодемьянской, проспекту Парковому, Куфонина и Подлесной.

Заезд на станцию «Пермь-2» осуществляться не будет.

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