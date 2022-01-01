Елена Синица В Перми по ул. Боровой и ул. Углеуральской временно ограничат движение Это связано со сносом аварийного дома Поделиться Твитнуть

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В Перми по ул. Боровой и ул. Углеуральской 16 и 17 апреля с 8:00 до 20:00 временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Поясняется, что это связано со сносом аварийного дома на ул. Боровой, 20.

Ограничения коснутся участка от ул. Углеуральской до ул. Гатчинской 16 апреля, на ул. Углеуральской от ул. Боровой до ул. Василия Каменского 17 апреля.

Объезд организуют по ул. Василия Каменского.

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