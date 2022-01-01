В Перми собственников земельных участков обязали согласовывать вырубку деревьев За самовольный снос зелёных насаждений грозит штраф до 30 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно закону «Об озеленённых территориях Пермского края» (принят Заксобранием 17 марта 2022 года) в Перми меняются правила сноса деревьев и кустарников на земельных участках, находящихся в частной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь у владельцев земли появилось обязательство согласовывать вырубку зелёных насаждений с органами местного самоуправления, а также проводить восстановление уничтоженных кустов и деревьев (путём компенсационных посадок или выплатами в городской бюджет).

В случае осуществления сноса без получения разрешения, виновных будут штрафовать. Размер штрафа для граждан — от одной до двух тыс. руб., для должностных лиц — от пяти до десяти тыс. руб., для юридических — от 20 до 30 тыс.

Контролировать соблюдение закона на территории краевого центра поручено управлению по экологии и природопользованию администрации Перми.

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