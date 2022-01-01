Из-за арктического вторжения в выходные в Прикамье может похолодать до -10 градусов Самой морозной станет ночь на воскресенье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские синоптики сообщили о существенном похолодании в ближайшие выходные. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ, в пятницу днём на север края начнёт поступать арктический воздух, который в течение ночи распространится по всей территории Прикамья.

Температура воздуха составит от -2 до +1 градуса. При этом прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег. Днём 16 апреля воздух сможет прогреться только до +5 градусов.

В воскресенье ожидается более значительное похолодание. Ночью температура опустится до -3…-5 градусов, а по северо-западу — до -10 градусов. Днём будет +2…+5.

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