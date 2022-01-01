В МЧС предупредили о дожде, снеге и сильном ветре в Пермском крае 15 апреля И рекомендовали избегать шатких конструкций Поделиться Твитнуть

В управлении МЧС по Пермскому краю предупредили жителей об ухудшении погодных условий 15 апреля. Об этом сообщает «Рифей».

На всей территории региона ожидаются дожди, а по северу и востоку пройдёт сильный мокрый снег, на дорогах возможно образование гололедицы.

Температура воздуха днём составит +11…+16°, по северу +1…+6°. В течение суток ожидается сильный ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15—20 м/с.

Пермские спасатели рекомендуют не находиться около крупных деревьев, шатких конструкций, линий электропередач, а также соблюдать правила дорожного движения.

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