За сутки коронавирусная инфекция выявлена у жителей 18 территорий Прикамья В Перми заразились 148 местных жителей Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 18 территорий Пермского края.

В Перми заразились 148 человек, в Ильинском округе — 41, в Чусовском — девять.

Семь новых заболевших выявлено в Горнозаводском округе, шесть — в Краснокамском, по пять в Оханском и Очёрском округах.

Четыре местных жителя заболели в Верещагинском округе.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 363 648 жителей региона.

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