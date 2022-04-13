В Прикамье в этом году планируется построить и реконструировать более 13 км автодорог Отремонтировано будет свыше 660 км Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства 13 апреля под руководством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос о строительстве и ремонте дорожных объектов в 2022 году.

По словам главы региона, в текущем году размер дорожного фонда в Прикамье составит почти 27 млрд руб., что на 8 млрд больше, чем в прошлом году. Это стало возможным, благодаря привлечению средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а также одобренного краю инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

Дмитрий Махонин отметил, что сейчас очень важно перестроить работу в новых экономических условиях — вовремя контрактоваться, держать постоянную связь с подрядчиками, оперативно реагировать на все изменения и анализировать возможные риски. «Несмотря на санкции, все крупные проекты в крае должны быть реализованы», — заявил губернатор.

Глава министерства транспорта Пермского края Андрей Алякринский сообщил, что в текущем году планируется построить и реконструировать более 13 км автодорог, отремонтировать свыше 660 км. Уже начались работы на крупных объектах, которые приурочены к 300-летию Перми. Речь идёт о возведении трассы ТР-53 и второго этапа ул. Строителей.

Алякринский также рассказал про перечень объектов автодорожного строительства Пермского края, куда входят 34 объекта. На 13 из них ведутся строительно-монтажные работы, на 4 — работы закончатся в 2022 году.

Среди объектов, которые будут сданы в текущем дорожном сезоне, министр отметил реконструкцию этапа 3-а автодороги Кунгур-Соликамск. Это путепровод через железнодорожные пути на участке дороги между Березниками и Соликамском (с 292 по 313 км). Ввод объекта запланирован на III квартал.

Также в 2022 году планируется завершить строительство дополнительных полос в сторону подъема на автомобильной дороге Полазна-Чусовой в Добрянском округе. Работы второй год ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Протяженность новых полос составит 7,4 км. Уже в июле подрядчик должен закончить строительство. Сегодня готовность объекта — 60%», — отметил Алякринский.

Еще один проект, который также финиширует в 2022 году — это реконструкция автодорог «Пермь — Ильинский», «Пермь — Ильинский — Хохловка». Будет реализовано сразу три этапа. Первый этап предусматривает устройство разворотной площадки с остановочным комплексом для общественного транспорта у музея «Хохловка». В рамках второго этапа планируется устройство кольцевого пересечения ул. Гайвинская и начала региональной дороги «Пермь — Ильинский». По нему сейчас разрабатывается проектная документация. Планируемый срок заключения контракта на строительно-монтажные работы — II квартал 2022 года. Последний этап предполагает устройство Т-образного пересечения в одном уровне по дороге «Пермь — Ильинский».

Еще один, четвертый проект, планируемый к сдаче в этом сезоне — строительство в Чусовом съезда к микрорайону «Дальний Восток». Это дорога от Обхода Чусового до горнолыжного комплекса «Такман» протяженностью 1,2 км.

Отдельно министр транспорта рассказал об объектах, строительство которых стартует или уже стартовало в текущем сезоне, но перейдет на следующие годы. Это продление ул. Крисанова — на первом этапе возведут транспортную развязку на пересечении ул. Столбовая и шоссе Космонавтов. Его планируют завершить в 2024 году. По второму этапу готовится конкурсная документация для объявления торгов на выполнение СМР, ввод объекта запланирован в 2025 году.

Среди региональных объектов — реконструкция ул. Мичурина на подъезде к Соликамску. По этому проекту уже получено заключение госэкспертизы и во II квартале 2022 года запланировано заключение контракта на стройку.

Кроме этого, прошел госэскспертизу и готовится к реализации в III квартале проект реконструкции автодороги Пермь — Березники на пересечении с трассой Кунгур — Соликамск (участок с 176-178 км). По словам министра, здесь запланировано устройство кольцевой развязки.

Алякринский также рассказал, что с началом нового сезона в Перми ведется активная работа по комплексной уборке улиц и проводится ямочный ремонт. «На дорогах ежедневно работает техника: пылесосы, поливомоечные машины. На этой неделе ул. Ленина помоют специальными средствами», — отметил он.

Дмитрий Махонин заявил, что уборку улиц нужно проводить не только в краевой столице, но и в территориях края. Кроме того, глава региона поручил уделить особое внимание остановочным комплексам и уборке мусора.

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