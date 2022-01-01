Краевые власти представили дизайн-код для благоустройства Перми Городскую среду планируется очистить от визуального «мусора» Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства 13 апреля под руководством губернатора Дмитрия Махонина обсудили реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Как отметил глава региона, за пять лет участия в федеральном проекте в Прикамье благоустроено свыше 2,3 тыс. дворов и общественных пространств. В этом году планируется привести в порядок еще более 200 объектов.

Дмитрий Махонин сообщил, что важным инструментом для преобразований в территориях является Всероссийское голосование за объекты благоустройства. По его словам, 15 апреля оно стартует второй год подряд. В голосовании примут участие 29 проектов от Пермского края.

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин, отметил в этом году в Пермском крае планируется благоустроить 227 объектов: 157 — дворовых территорий и 70 — общественных пространств. Общий объём финансирования составляет более 1,1 млрд руб.

По словам министра, в выборе общественных пространств, которые будут благоустроены в этом году, активное участие принимали жители. Впервые для отбора проектов была использована федеральная онлайн-платформа обратной связи. С помощью этого сервиса в территориях с численностью свыше 20 тыс. человек проводится рейтинговое голосование. В нем приняли участие более 143 тыс. жителей. Они отдали свои голоса за 15 проектов из 38 заявленных.

«В этом году инициатива, предоставляющая жителям возможность самим определять проекты по благоустройству, продлится по 30 мая. Принять участие в голосовании жители смогут на сайте 59.gorodsreda.ru. Выбирать объекты, которые необходимо благоустроить, будут жители Перми, Кунгура, Березников, Чайковского, Кудымкара, а также Добрянского, Соликамского, Лысьвенского, Чернушинского, Краснокамского и Осинского городских округов», — сообщил Артём Балахнин.

На заседании правительства также был презентован специальный дизайн-код, который будет определять правила проектирования комплексного благоустройства Перми. Единые требования, разработанные в рамках подготовки к 300-летию города, презентовала директор городского «Института территориального планирования» Елена Ермолина.

«Дизайн-код — это набор чётких правил, которые позволяют улучшить архитектурный облик города. Он даёт возможность разнообразить и упорядочить визуальную среду, сделать её комфортной, улучшить качество разработки дизайн-проектов. Положения дизайн-кода — это инструкции или рекомендации о физических характеристиках мест, которые позволяют отобразить бренд города или пространства в элементах благоустройства», — отметила она.

Ермолина сообщила, что дизайн-код может использоваться как основа для актуализации правил благоустройства, при строительстве, проектировании и эксплуатации городских объектов общего пользования. Кроме того, он будет применятся для временного оформления городских мероприятий и событий.

Также городскую среду планируется очистить от визуального «мусора» — рекламы и других излишеств, нарушающих целостность и лаконичность окружающей визуальной среды. Кроме того, планируется повысить качество озеленения в городе и создать комфортную безбарьерную среду.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин заявил о том, что необходимо рассмотреть вопрос использования дизайн-кода при разработке проектов благоустройства на территории всего края. По его словам, опыт Перми необходимо тиражировать в муниципалитетах, в том числе и на частные проекты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.