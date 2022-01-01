​Мэрия Перми сдала в аренду два земельных участка под строительство многоквартирных домов Всего до конца года планируется найти арендаторов минимум для девяти земельных участков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрация Перми подвели итоги двух аукционов на право аренды земельных участков для строительства многоквартирных домов по адресам ул. Свободы,15б и ул. Милиционера Власова,8, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В аукционе на право аренды земельного участка по ул. Свободы,15б в Мотовилихинском районе приняли участие трое претендентов. Победителем торгов стало ООО СЗ «ОСТ-5», предложившее 7,2 млн руб. за годовую аренду участка площадью 2,7 тыс. кв. м, это на 2,6 млн руб. больше первоначальной цены. Срок аренды — 4 года 10 месяцев. На участке можно возводить дома не более 8 этажей.

Победителем второго аукциона по участку на ул. Милиционера Власова,8 в Индустриальном районе стало ООО СЗ «АЗУРИТ» Предприятие согласилось платить за аренду 6,8 млн руб. в год (первоначальная цена). В торгах также приняли участие трое претендентов. Площадь участка — 3,6 тыс. кв. м. На нём разрешено возводить жилые дома до 6 этажей. Срок аренды — 5,5 лет.

Ранее глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что мэрия в 2022 году намерена выставить на торги не менее девяти земельных участков под многоквартирное жильё.

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