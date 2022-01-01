За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 241 новый случай COVID-19
Выздоровели 402 человека, четверо скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразился 241 местный житель. Выздоровели 402 человека, четверо скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 363 649.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 496 пациентов, 58 из них в тяжёлом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ.
На дому изолировано 1,5 тыс. человек.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.