За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 241 новый случай COVID-19 Выздоровели 402 человека, четверо скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразился 241 местный житель. Выздоровели 402 человека, четверо скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 363 649.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 496 пациентов, 58 из них в тяжёлом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 1,5 тыс. человек.

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