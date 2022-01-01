Городские власти нацелены на повышение роли ТОСов в жизни Перми Поделиться Твитнуть

Сейчас в Перми работает 106 ТОСов, первый из них появился более 20 лет назад. Активисты территориального общественного самоуправления сегодня занимаются далеко не только досугом детей и пенсионеров своего района. ТОСы разрабатывают и предлагают проекты реконструкции зданий, улиц и парков, а также ведут работу по благоустройству.

Светлана Гуляева, руководитель ТОС «Гайва-2», рассказала о прошедшей реконструкции Пионерского сквера, одного из самых старых в микрорайоне. Ремонт был выполнен в рамках программы инициативного проектирования.

«Когда мы около восьми лет назад впервые предложили реконструировать сквер, здесь появился только детский городок. Но из-за близости школ здесь много подростков, поэтому в 2021 году мы и написали этот проект. Чтобы подростки могли заняться тут спортом, установили тренажеры», — поделилась Светлана Гуляева.

Руководитель ТОС посетовала, что при обилии идей у активистов основной проблемой остается сбор средств. Она рассказала, что местные жители поддерживали реконструкцию Пионерского сквера, но необходимые 35 тыс. рублей не набирались. С недостающей суммой ТОСу помог депутат гордумы Владимир Молоковских, избранный по этому округу. Другой проект — ремонт фасада бассейна Детско-юношеского центра «Фаворит», по словам Светланы Гуляевой, идет гораздо удачнее, несмотря на более значительную сумму — 700 тыс. рублей.

Реализация планов по ремонту фасада бассейна стала возможна благодаря победе в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Директор ДЮЦ «Фаворит» Роман Азманов рассказал, что с этой инициативой вышли жители Орджоникидзевского района, активисты ТОС «Гайва-2». По его мнению, необходимость в ремонте назревала уже давно — фасад в плохом состоянии, у здания большие теплопотери. Сейчас проект находится на этапе конкурсных процедур, выбора подрядчика. Возможность завершить его реализацию существует до 31 декабря 2022 года, но Азманов отметил: «Понимаем, что лучше успеть до начала нового учебного года».

«ТОСы — очень перспективный способ местного самоуправления. Важно, чтобы население самостоятельно участвовало в улучшении жизненной среды. За 30 лет существования ТОСы уже сделали немало. Сейчас в городской Думе создана рабочая группа, которая анализирует самые интересные проекты, инициированные общественным самоуправлением, и разрабатывает наиболее востребованные направления», — рассказала первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник.

Она отдельно выделила тот факт, что сейчас ТОСы объединяют не только пожилое население, но людей всех возрастов и интересов: спортсменов, экологов и других. По мнению депутата, благодаря активности жителей и поддержке местных властей территориальное самоуправление превращается в эффективные проектные офисы, с помощью которых население может само обозначать приоритеты.

«Здорово, что ТОСы научились проектному финансированию, генерируют идеи, могут их оцифровать и преподнести. То, что проекты сейчас идут с софинансированием — 95% из бюджета и 5% от населения, не менее важно. Так люди будут бережнее относиться к сделанному, поскольку вложили свою копеечку», — отметила Наталья Мельник.





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