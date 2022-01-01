На «Протоне-ПМ» могут ввести сокращённую рабочую неделю для части сотрудников Также в планах пересмотреть сроки строительства микрорайона в Новых Лядах Поделиться Твитнуть

Иван Краснов / фото: expert.ru

Директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов не исключил введения на предприятии сокращённой рабочей недели для части сотрудников. В первую очередь для тех, кто напрямую не задействован в изготовлении продукции. Об этом руководитель рассказал изданию «Орбиты Протона».

Эта мера может понадобиться для стабилизации ситуации на предприятии в условиях иностранных санкций.

Как отметил Краснов, самый главный вызов в условиях обострения геополитической обстановки связан с ограничением доступа к оборудованию, инструменту, сырью импортного происхождения. Чтобы выполнить производственную программу, нужно найти российские и белорусские аналоги, наладить регулярные поставки.

«У нас достаточно времени для того, чтобы устранить риск, связанный с ограничением поставок, или его нивелировать», — заявил руководитель.

Ещё одна проблема — риск роста процентной нагрузки по кредитам в связи с повышением ключевой ставки. Предложения по повышению ликвидности, процента авансирования работ, предоставлению займов на льготных условиях «Протон-ПМ» уже направил в НПО «Энергомаш"и в Роскосмос. Как отметил Краснов, ставка по кредитам, полученным под выполнение госзаказа, уже зафиксирована на уровне 10 %.

«Но это не значит, что нас накроет «денежным водопадом». Потому продолжаем выполнение программы финансового оздоровления и сокращаем непроизводственные затраты», — добавил он.

По словам Ивана Краснова, в связи с экономической ситуацией и повышения стоимости квадратного метра жилья могут быть скорректированы сроки строительства микрорайона в Новых Лядах для сотрудников АО «Протон-ПМ».

«Несмотря на это, мы работаем с Промсвязьбанком по участию в льготных ипотечных программах. Мы готовы начать строительство, но для этого нам нужно понимать, что не менее 200 человек заинтересованы в улучшении жилищных условий и готовы присоединиться к проекту», — пояснил директор.

Напомним, начать строительство микрорайона в Новых Лядах на тысячу квартир планировалось летом 2022 года.

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