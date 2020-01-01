Елена Синица Строительство ЖК в Новых Лядах начнётся летом 2022 года Сейчас сформировано технико-экономическое обоснование Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Строительство первой очереди жилого комплекса для сотрудников «Протон-ПМ» в Новых Лядах начнётся летом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сейчас уже сформировано технико-экономическое обоснование проекта. Завершены изыскания для строительства первых трёх домов. Оформляется разрешение на земельный участок.

Во втором квартале 2022 года планируется получить разрешение на строительство жилого комплекса.

Напомним, ранее сообщалось, что реализацией строительного проекта займётся КРПК. В результате планируется построить 50 тыс. кв. м жилья.

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