Лидером по числу заболевших COVID-19 за сутки стал Ильинский округ Там заразились 69 местных жителей Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые случаи коронавируса подтверждены в 18 территориях.

Больше всего заболевших на этот раз выявлено в Ильинском ГО — 69, в Перми заразились 44 человека, в Чусовском ГО — 41.

В Пермском районе инфицированы 22 местных жителя, в Чайковском — 14, в Берёзовском и Кудымкарском округах — 11 и 10 человек соответственно.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 363 408 жителей региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.