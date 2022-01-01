В фонд «Пермь-300» поступило 9 млн рублей На благоустройство городских пространств деньги перечислили 13 предприятий Поделиться Твитнуть

На ремонт общественных пространств к юбилею города фонд «Пермь-300» привлёк 14,5 млн руб., более 9 млн из них уже поступило в фонд, об этом заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Денежные средства перевели 13 предприятий, ещё с тремя заключены соглашения.

Напомним, НКО «Фонд содействия развитию города Перми «Пермь-300» был создан в 2016 году. Заявленные цели организации — поддержка юбилейных мероприятий к празднованию Дня города в 2023 году, благотворительность, реализация культурных и социальных программ, а также формирование положительного имиджа Перми.

Директором фонда «Пермь-300» является Ирина Ермакова.

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