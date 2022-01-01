За сутки в Пермском крае подтверждено 245 новых случаев заражения COVID-19 Среди новых заболевших были вакцинированы девять человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 245 местных жителей, в том числе девять вакцинированных. Выздоровели 387 человек, пятеро скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 363 408.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 517 пациентов, 55 из них в тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество изолированных на дому сократилось до 1,6 тыс. человек.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.