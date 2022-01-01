Пермский флот пополнится двумя круизными теплоходами Это четырёхпалубный «Хирург Разумовский» и трёхпалубный «Юрий Никулин» Поделиться Твитнуть

Теплоход "Юрий Никулин"

Администрация Перми

Пермский флот в навигацию 2022 года пополнится двумя круизными теплоходами, об этом в telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин. Речь о четырёхпалубном теплоходе «Хирург Разумовский» и трёхпалубном «Юрий Никулин». Таким образом речные круизы в этом сезоне будут обслуживать девять теплоходов.

«Туроператоры Перми ожидают повышение спроса на внутренний туризм, — отметил Дёмкин. — В прошлом году услугами пермских туроператоров воспользовались около 25 тыс. круизных туристов, ожидаем, что в этом году цифра будет значительно выше».

Пассажирский четырёхпалубный теплоход-пансионат «Хирург Разумовский» (проект 588 МА) построен на судоверфи Mathias Thesen Werft Wismar (Висмар, Германия), прошёл полную модернизацию в 2007 году и получил дополнительную четвёртую палубу.

«Юрий Никулин» — трёхпалубный пассажирский речной теплоход проекта 588 также построен в Германии в 1956 году. Сначала именовался «Карл Либкнехт» и был приписан к порту Горького (Нижний Новгород). В 2001-м куплен ростовской компанией «Вояж» и переименован в «Юрий Никулин». С лета 2022-го теплоход будет проходить навигацию под управлением компании «ВолгаWolga».

Навигация в Пермском крае открывается 30 апреля.

Теплоход "Юрий Никулин"

Администрация Перми

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