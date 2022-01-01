Навигация в Пермском крае начнётся 30 апреля В этот день заработают шлюзы Воткинской ГЭС Поделиться Твитнуть

Пермский шлюз

Константин Долгановский

Навигация в Прикамье в этом году откроется 30 апреля, об этом сообщили в Федеральном агентстве речного и морского транспорта. В этот день заработают шлюзы Воткинской ГЭС (Пермский край, Чайковский), шлюзы Камской ГЭС в Перми начнут пропускать суда с 5 мая.

Сроки навигации судов из года в год меняются, так как рассчитываются по данным гидрометеорологических наблюдений.

Как уточняет ВЕТТА, шлюзы Воткинской ГЭС будут пропускать суда по 3 ноября, а КамГЭС — по 1 ноября.

Навигация на Каме в бассейне Нижнекамской ГЭС (Татарстан, Набережные Челны) в этом году начнётся 25 апреля, шлюз закроется 10 ноября.

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