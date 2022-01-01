В выходные в Пермском крае температура воздуха опустится ниже нуля градусов Синоптики рассказали о погоде на конец недели Поделиться Твитнуть

Reuters

По прогнозам синоптиков, тёплая погода в Пермском крае сменится похолоданием. Оно вместе с обильными дождями по всей территории региона начнётся в пятницу.

Как сообщает ВЕТТА, 15 апреля ночью температура опустится до +2...+7 градусов, а днём не поднимется выше +8. В субботу днём также будет прохладно — до +7 градусов. В ночь на воскресенье в северных и восточных районах Прикамья температура опустится ниже нуля градусов. На дорогах в утренние часы возможна гололедица.

В течение выходных местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

По предварительным прогнозам, прохладная погода с ночными заморозками сохранится и на следующей неделе.

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