В Перми суд обязал собственника провести ремонт исторического здания
Речь о доме Мотовилихинского волостного правления
Прокуратура Мотовилихинского района через суд обязала собственника объекта культурного наследия провести ремонтно-реставрационные работы и установить информационную табличку, что здание является памятником. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Речь идёт о доме № 1 по ул. 1905 года, где когда-то располагалось Мотовилихинское волостное правление. Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства по содержанию объекта культурного наследия и потребовала их устранить.
Мотовилихинским районным судом Перми требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения взято на контроль прокуратурой района.
Согласно 2ГИС, в здании сейчас располагаются стоматологический центр, магазин рыболовных товаров, ателье и управляющая компания.
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