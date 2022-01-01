В Перми суд обязал собственника провести ремонт исторического здания Речь о доме Мотовилихинского волостного правления Поделиться Твитнуть

ул. 1905 года, 1

«2ГИС»

Прокуратура Мотовилихинского района через суд обязала собственника объекта культурного наследия провести ремонтно-реставрационные работы и установить информационную табличку, что здание является памятником. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Речь идёт о доме № 1 по ул. 1905 года, где когда-то располагалось Мотовилихинское волостное правление. Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства по содержанию объекта культурного наследия и потребовала их устранить.

Мотовилихинским районным судом Перми требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного решения взято на контроль прокуратурой района.

Согласно 2ГИС, в здании сейчас располагаются стоматологический центр, магазин рыболовных товаров, ателье и управляющая компания.





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