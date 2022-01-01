За сутки коронавирус выявлен у жителей 34 территорий Пермского края Больше всего заразившихся в Перми Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Прикамье новые случаи заболевания коронавирусом за сутки выявлены у пациентов 34 территорий.

В Перми заболели 63 человека, в Чернушинском и Кунгурском округах — по 23.

В Чайковском заразились 16 местных жителей, в Пермском районе и Бардымском округе — по 15.

11 пациентов выявлены в Октябрьском округе, по 10 в Гайнском и Ординском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 363 163 жителей региона.

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