За сутки коронавирус выявлен у жителей 34 территорий Пермского края
Больше всего заразившихся в Перми
По данным Роспотребнадзора, в Прикамье новые случаи заболевания коронавирусом за сутки выявлены у пациентов 34 территорий.
В Перми заболели 63 человека, в Чернушинском и Кунгурском округах — по 23.
В Чайковском заразились 16 местных жителей, в Пермском районе и Бардымском округе — по 15.
11 пациентов выявлены в Октябрьском округе, по 10 в Гайнском и Ординском округах.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 363 163 жителей региона.
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