Администрация Мотовилихи подаст в суд на владельцев киоска по ул. Уинской Чиновники считают НТО самовольно установленным Поделиться Твитнуть

павильон ул. Уинская, 6а / фото: Артём Мальцев

Администрация Мотовилихинского района Перми обратится в суд по поводу павильона по ул. Уинской, 6а. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Чиновники считают, что киоск «имеет признаки самовольной постройки»: земельный участок для размещения торгового объекта не предоставлялся, разрешение на строительство не выдавалось.

Администрация Мотовилихи в настоящее время готовит заявление в суд. Если иск будет удовлетворён, НТО снесут.

Напомним, в марте в Перми демонтировали шесть незаконных торговых павильонов. Под снос пошли объекты по ул. 1905 года, 16.





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