Администрация Мотовилихи подаст в суд на владельцев киоска по ул. Уинской
Чиновники считают НТО самовольно установленным
Администрация Мотовилихинского района Перми обратится в суд по поводу павильона по ул. Уинской, 6а. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Чиновники считают, что киоск «имеет признаки самовольной постройки»: земельный участок для размещения торгового объекта не предоставлялся, разрешение на строительство не выдавалось.
Администрация Мотовилихи в настоящее время готовит заявление в суд. Если иск будет удовлетворён, НТО снесут.
Напомним, в марте в Перми демонтировали шесть незаконных торговых павильонов. Под снос пошли объекты по ул. 1905 года, 16.
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