Елена Синица В Прикамье появились первые пострадавшие от укусов клещей Пока зафиксировано два обращения в медучреждения Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае начался сезон клещевой активности. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве отмечают, что с начала сезона в медорганизации из-за укусов клещей обратились два человека. Случаи произошли на берегу реки в Пермском районе и на территории личного садового участка в Очёрском районе.





В результате исследования клещей возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено.





В 2021 году показатели заболеваемости в регионе превысили показатели России по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу в 1,8 раза.

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