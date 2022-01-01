Елена Синица
В Прикамье появились первые пострадавшие от укусов клещей
Пока зафиксировано два обращения в медучреждения
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В Пермском крае начался сезон клещевой активности. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
В ведомстве отмечают, что с начала сезона в медорганизации из-за укусов клещей обратились два человека. Случаи произошли на берегу реки в Пермском районе и на территории личного садового участка в Очёрском районе.
В результате исследования клещей возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено.
В 2021 году показатели заболеваемости в регионе превысили показатели России по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу в 1,8 раза.
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