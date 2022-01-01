Елена Синица Депутаты Госдумы по «пермским» округам попали в санкционный список Японии В целом, под санкции Японии попали 398 физлиц и 28 юрлиц из РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Госдумы РФ от Пермского края попали под санкции Японии. Соответствующая информация появилась на сайте министерства иностранных дел страны.

Так, в санкционном списке оказались Мария Дробот (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — за правду»), Антон Немкин, Ирина Ивенских, Игорь Шубин, Дмитрий Скриванов, Роман Водянов («Единая Россия»).





В целом, МИД Японии ввело санкции в отношении 398 физических и 28 юридических лиц из России. Согласно информации на сайте ведомства, все их активы будут заморожены.

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