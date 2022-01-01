Елена Синица За сутки в Пермском крае выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровело ещё 468 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 250 новых случаев COVID-19. Из них 25 — дети в возрасте до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах находятся 64 пациента, из которых 17 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки выздоровело 468 человек, умерло — два.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 363 163. За сутки в регионе проведено 2884 ПЦР-исследований на коронавирус.





На утро 12 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 446 088 человека. При этом 1 382 103 человек завершили курс вакцинации.

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