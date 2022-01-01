Работы по освещению Восточного обхода Перми оценили в 387 млн рублей Контракт должен быть выполнен до конца октября 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края объявило открытый конкурс на выполнение работ по устройству стационарного электрического освещения автомобильной дороги Восточный обход Перми на нескольких участках. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 387,1 млн руб. Срок выполнения работ: с 12 мая 2022 года по 31 октября 2023 года.

Подрядчику предстоит обустроить участки дороги км 11+565 — км 15+565, км 17+265 — км 21+965, км 23+665 — км 30+015 искусственным освещением, обеспечивающим в тёмное время суток видимость дороги и дорожных сооружений для их эффективного использования и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Заявки принимаются до 27 апреля.





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