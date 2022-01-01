Власти утвердили колерный паспорт детского реабилитационного центра в Перми
Его построят в Камской долине
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания детского реабилитационного центра по ул. Маршала Жукова, 39а, сообщили в пресс-службе мэрии.
Трёхэтажное здание будет иметь Г-образную форму, а входной портал украсит декоративная пространственная конструкция из перфорированного цветного металла.
Детский ребцентр войдёт в медицинский кластер в Камской долине наряду с научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения и онкологическим центром.
Развитие медицинского кластера запланировано на 2022-2025 годы.
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