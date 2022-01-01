Власти утвердили колерный паспорт детского реабилитационного центра в Перми Его построят в Камской долине Поделиться Твитнуть

Детский реабилитационный центр

Администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания детского реабилитационного центра по ул. Маршала Жукова, 39а, сообщили в пресс-службе мэрии.

Трёхэтажное здание будет иметь Г-образную форму, а входной портал украсит декоративная пространственная конструкция из перфорированного цветного металла.

Детский реабилитационный центр

Администрация Перми

Детский ребцентр войдёт в медицинский кластер в Камской долине наряду с научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения и онкологическим центром.

Развитие медицинского кластера запланировано на 2022-2025 годы.

Детский реабилитационный центр

Администрация Перми

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.