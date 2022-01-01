Елена Синица За неделю в Перми произошло 11 ДТП с пострадавшими Всего сотрудники ГИБДД пресекли 3099 нарушений ПДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 4 по 10 апреля в Перми произошло 11 ДТП с пострадавшими. При этом 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

В целом, сотрудники ГИБДД пресекли 3099 нарушений ПДД. В том числе был остановлен 81 нетрезвый водитель, 38 — без водительских прав.





Кроме этого, зафиксировано 59 нарушений правил перевозки детей, 409 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Ещё 414 нарушений ПДД совершили пешеходы. Водители автобусов нарушили ПДД за прошедшую неделю 23 раза.

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