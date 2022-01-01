Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло 14 техногенных пожаров Также случилось четыре ДТП Поделиться Твитнуть

Источник: министерство территориальной безопасности Пермского края

В Пермском крае 10 апреля произошло 14 техногенных пожаров и четыре ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Поясняется, что пожары произошли в жилых домах в Пермском МР, в Свердловском районе Перми. Также случились пожары в банях в Чайковском и Березниках, в неэксплуатируемых зданиях в Пермском МР, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми, Ильинском городском округе.





Кроме этого, потушены пожары в дощаных строениях в Пермском МР, в Кировском районе Перми. Помимо этого, загорелся мусор в Горнозаводском городском округе и в Пермском МР.





ДТП с участием пешехода случилось в Нытвенском городском округе, столкновения транспортных средств произошли в Ленинском районе Перми, в Чусовом и Березниках.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.