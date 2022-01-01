За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 256 новых случаев COVID-19 Состояние 60 пациентов оценивается как тяжёлое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 256 местных жителей, из них 39 — дети. Выздоровели 285 человек, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 362 913.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся ровно 600 пациентов, 60 из них в тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

Изолированы на дому 1,9 тыс. человек.





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