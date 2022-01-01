На этой неделе в Пермском крае ожидается потепление до +20 градусов При этом осадков будет не более 50% от нормы Поделиться Твитнуть

Синоптики уточнили прогноз погоды на неделю. Средняя температура воздуха в предстоящие семь дней окажется на 3-4° выше климатической нормы. Теплее всего будет по югу региона в четверг, а в пятницу пройдут грозы и похолодает. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и Я».

В понедельник на большей части Прикамья, за исключением северных территорий, потеплеет до +12…+17°С. Во вторник тепло доберётся до севера края, где ожидается +13…+18°С. В среду немного похолодает (до +14°С), возможен небольшой дождь.

В четверг под влиянием юго-западного циклона в южных районах края температура воздуха поднимется до +20°С. На остальной территории будет +10…+15°С.

В пятницу после дождей и гроз начнётся похолодание. В субботу температура будет уже не выше +3…+8°С, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье будет сухо, но днём не выше 0…+5°С.

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