В Губахе простились с погибшим на Украине Романом Слободчиковым Посмертно гвардии рядовой Слободчиков награждён Орденом Мужества Поделиться Твитнуть

Похороны Романа Слободчикова / фото: администрация Губахи

В Губахе 10 апреля с воинскими почестями похоронили гвардии рядового Романа Слободчикова, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Губахинского городского округа.

На прощании в ДК «Энергетик» глава округа Николай Лазейкин выразил соболезнования родным и близким погибшего: «Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!»

Указом президента Российской Федерации Роман Слободчиков награждён Орденом Мужества посмертно.

Напомним, 19-летний Роман Слободчиков погиб 4 апреля. Он служил в одной из войсковых частей Белгорода. До службы в армии Роман Слободчиков работал в одной из управляющих компаний Губахи.

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