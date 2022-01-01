Погиб служивший в Белгороде военнослужащий из Губахи Роману Слободчикову было 19 лет Поделиться Твитнуть

Роман Слободчиков / фото: mediakub.net

В понедельник, 4 апреля, погиб служивший в одной из войсковых частей города Белгорода 19-летний житель Губахи Роман Слободчиков. Об этом сообщает информационный портал «Медиакуб».

Как пояснили изданию в губахинском военкомате, более полных данных о случившемся пока нет, документы из части и госпиталя ещё не дошли.

До армии Роман Слободчиков работал в одной из управляющих компаний города.

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