В Пермский край поступило 162 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита Всего планируется закупить 280 тыс. доз Поделиться Твитнуть

В Пермский край доставлено 162 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита. На этой неделе ожидают партию в 45 тыс. Всего же для вакцинации населения власти планируют закупить 280 тыс. доз препарата, оставшаяся часть поступит в регион в июле. Об этом сообщили в минздраве Прикамья.

В Роспотребнадзоре напомнили, что Пермский край считается высоко активным природным очагом клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и рекомендуют пройти вакцинацию за две недели до выезда в лес, садовый участок и другие территории риска.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, после консультации врача.

Добавим, что в этом сезоне эпидемиологи прогнозируют рост заражений клещевым энцефалитом в Пермском крае. «Клещей будет много, потому что зима была тёплой», — отметил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.

Он также сообщил, что пик активности клещей придётся на конец мая — начало июня и, возможно, на август-сентябрь.

В 2021 году в Пермском крае с укусами клещей в медучреждения обратились 17,6 тыс. человек, среди них — 3 тыс. детей. Всего клещевым вирусным энцефалитом в прошлом году заболели 37 местных жителей, иксодовым клещевым боррелиозом — 89.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.