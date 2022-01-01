В Прикамье прогнозируют рост заражений клещевым энцефалитом Пик активности клещей ожидается в конце мая Поделиться Твитнуть

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В региональном управлении Роспотребнадзора прогнозируют в 2022 году рост заражений клещевым энцефалитом в Пермском крае. Причина — в большем, чем обычно, количестве паразитов.

Клещей будет много, потому что зима была тёплой, отметил руководитель ведомства Виталий Костарев.

Он также сообщил, что пик активности клещей придётся на конец мая — начало июня и, возможно, на август-сентябрь.

В 2021 году в Пермском крае с укусами клещей в медучреждения обратились 17,6 тыс. человек, среди них — 3 тыс. детей. Всего клещевым вирусным энцефалитом в прошлом году заболели 37 местных жителей, иксодовым клещевым боррелиозом — 89.

В 2020 году к врачам обратились 14,7 тыс. человек, пострадавших от клещей.

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