В Прикамье прогнозируют рост заражений клещевым энцефалитом
Пик активности клещей ожидается в конце мая
В региональном управлении Роспотребнадзора прогнозируют в 2022 году рост заражений клещевым энцефалитом в Пермском крае. Причина — в большем, чем обычно, количестве паразитов.
Клещей будет много, потому что зима была тёплой, отметил руководитель ведомства Виталий Костарев.
Он также сообщил, что пик активности клещей придётся на конец мая — начало июня и, возможно, на август-сентябрь.
В 2021 году в Пермском крае с укусами клещей в медучреждения обратились 17,6 тыс. человек, среди них — 3 тыс. детей. Всего клещевым вирусным энцефалитом в прошлом году заболели 37 местных жителей, иксодовым клещевым боррелиозом — 89.
В 2020 году к врачам обратились 14,7 тыс. человек, пострадавших от клещей.
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