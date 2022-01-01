Мария Сыропятова В Пермском крае спроектируют обход вокруг пос. Октябрьского за 100 млн рублей Работы должны быть завершены к концу апреля 2023 года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Проектные работы по строительству автомобильной дороги «Обход пос. Октябрьский" с путепроводом через железнодорожные пути оценены в 100,1 млн руб.

Согласно объявленному на портале госзакупок конкурсу, потенциальный подрядчик должен разработать и обосновать не менее трёх вариантов строительства, а также предложить оптимальный вариант. Окончательное решение примет технический совет при краевом минтрансе.

Общая протяжённость участка — 7,29 км, на котором новое строительство займёт 4,82 км, остальное — реконструируемые участки. Протяжённость путепровода через железнодорожные пути — 82 м, длина моста через реку Чад — 34 м.

Дорога будет двухполосной. Расчётная скорость движения — 60 км/час.

Сроки выполнения проектных работ — с 20 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.

Сроки строительства объекта будут определены в ходе проектирования.





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