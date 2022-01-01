За сутки в Перми коронавирусом заболели всего 13 человек Это восьмое место среди всех территорий Прикамья Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в Прикамье лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки стал Нытвенский округ. Там заразились 43 местных жителя. В тройке лидеров Бардымский и Чернушинский округа — 22 и 19 заразившихся соответственно.

Далее идёт Пермский район — 17 новых пациентов, замыкает пятёрку Краснокамский округ — там инфицированы 15 человек.

В Березниках и Октябрьском округе — по 14 заболевших, в Перми — 13. Краевой центр занимает только восьмое место.

Всего новые суточные 245 случаев коронавируса выявлены у пациентов 34 территорий региона.

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