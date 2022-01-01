Андрей Стрельцов «Звезда» поделила очки с лидером группы Пермская футбольная команда продолжает удерживать за собой шестое место в турнире Поделиться Твитнуть

В матче 21 тура первенства ФНЛ-2 пермская «Звезда» в манеже ЦСП провела матч без зрителей с лидером четвертой группы ульяновской «Волгой». Поединок завершился безголевой ничьей.

Набранные очки позволили подопечным Валерия Петракова сохранить за собой шестую строчку в турнирной таблице.

В воскресенье, 17 апреля, пермский футбольный клуб вновь на домашней арене сыграет с ФК «Спартак» из города Туймазы.





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