Елена Синица В Пермском крае выявлено 260 новых случаев заражения COVID-19 За прошедшие сутки умерло восемь человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 260 новых случаев COVID-19. Из них 42 — дети в возрасте до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 58 пациентов. Из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки умерло восемь человек, выздоровело — 262 человека.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 362 657. За сутки в регионе проведено 4 577 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 10 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 445 166 человек. При этом 1 381 355 человек завершили курс вакцинации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.