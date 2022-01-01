Елена Синица
С 11 апреля продолжится ремонт через р.Полазну
Работы должны завершиться до 30 июня
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С 11 апреля на трассе Пермь — Березники продолжатся ремонтные работы на мосту через р. Полазну. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.
Поясняется, что срок выполнения работ на участке до 30 июня 2022 года.
Ремонт моста начался летом прошлого 2021 года. В результате диагностики выяснилось, что требуется замена мостового полотна.
Тогда рабочие разобрали половину сооружения, на второй было обеспечено реверсивное движение посредством светофора. В этом году работы будут выполняться на второй половине моста.
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