Елена Синица С 11 апреля продолжится ремонт через р.Полазну Работы должны завершиться до 30 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 11 апреля на трассе Пермь — Березники продолжатся ремонтные работы на мосту через р. Полазну. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Поясняется, что срок выполнения работ на участке до 30 июня 2022 года.





Ремонт моста начался летом прошлого 2021 года. В результате диагностики выяснилось, что требуется замена мостового полотна.





Тогда рабочие разобрали половину сооружения, на второй было обеспечено реверсивное движение посредством светофора. В этом году работы будут выполняться на второй половине моста.

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