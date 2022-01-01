В Перми объявлен конкурс на ремонт ул. Ленина от пл. Гайдара до ул. Крисанова Работы необходимо выполнить до 31 августа 2023 года Поделиться Твитнуть

Стела в честь 250-летия Перми на площади Гайдара. Скриншот Яндекс. Карты

Администрация Перми объявила открытый конкурс на выполнение работ по ремонту участка ул. Ленина от пл. Гайдара до ул. Крисанова. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта 300 млн руб. Срок выполнения работ — не позднее 31 августа 2023 года.

Подрядчику предстоит заменить дорожное покрытие, включая парковочные карманы, знаки, бордюрные ограждения, провести ремонт тротуаров, нанести дорожную разметку с применением световозвращающих материалов, высадить деревья и кустарники, установить скамейки, урны, обустроить велопарковки.

Заявки принимаются до 19 апреля 2022 года.

Ранее был объявлен конкурс на ремонт ул. Ленина на участке от ул. Крисанова до ул. Парковой (Северная дамба). Он должен быть закончен до 31 декабря 2024 года и может обойтись бюджету Перми в 857,4 млн руб.

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