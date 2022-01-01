Новые случаи коронавируса выявлены у жителей 15 территорий Пермского края
Больше всего заболевших в Перми и Пермском районе
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки 254 новых случаев коронавируса в Пермском крае выявлены у пациентов 15 территорий.
Больше всего заболевших в Перми и Пермском районе — 128 и 44 человека соответственно. На третьем месте Нытвенский округ — 38 заболевших.
В Чусовском ГО ковид диагностирован у 11 человек, в Лысьвенском ГО — у девяти, в Краснокамском — у семи, а в Горнозаводском округе — у шести.
По двое заразившихся в Добрянском, Ильинском округах и Кизеле. По одному — в Александровском, Верещагинском, Сивинском, Ординском и Карагайском округах
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 362 397 жителей региона.
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