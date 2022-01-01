За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 254 новых случая COVID-19 В больницах Прикамья на лечении в тяжелом состоянии остаётся 61 пациент Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 254 местных жителя. Это больше, чем днём ранее. Среди заразившихся 21 ребёнок. Выздоровели 370 человек, скончались трое.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 362 397.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 569 пациентов, 61 в тяжёлом состоянии, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

Число изолированных на дому снизилось до 1,9 тыс. человек.

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